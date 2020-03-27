İzmir'de temizlik işçileri 'Evde Kal' uyarısı yaptı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele amansız bir şekilde sürüyor.

Tüm belediyeler, virüs ile mücadelede etkin bir şekilde önlemler alırken, vatandaşların evden çıkmaması için uyarı üstüne uyarı yapılıyor.

DÖVİZLİ UYARI

İzmir’deki Tire Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli işçiler, sokakları virüsten ayıklamaya çalışırken, Tirelilere de 'sokağa çıkma' uyarısı yaptı.

Sabah saatlerinde bir araya gelen görevliler, "Sen evde kal, Tire sokakları bize emanet" yazılı döviz açtı.

TİRELİLERDEN TAKDİR TOPLADI

Halkın sağlığı için gece gündüz demeden görevine devam eden temizlik işçilerinin çabası, vatandaşlarında beğenisini kazandı.