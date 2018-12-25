İzmir’de terör propagandası yapanlara gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, sokak eylemlerinde rol alarak kalabalığı güvenlik güçlerine karşı galeyana getirerek saldırı yaptıracak şahıslar ile sosyal medyada terör örgütlerini övücü propaganda yapan şüphelilerin tespitine yönelik, çalışmalarına devam ediyor.

Şahısların tespitinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama ve arama kararıyla, İzmir ve Urla ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermi, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın, Terörle Mücadele Şubesi tarafından devam ettiği öğrenildi.