İzmir'de tinerle soba yakan iki kişi yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Ruhat ve Rojhat Çelik adlı kardeşler, sobayı tinerle yakarken yaralandı. Yaralanan iki kardeş dışarı çıkarken çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çelik kardeşler, sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Tinerle soba tutuşturmak isteyen iki kardeş yaralandı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vücudunda yanıklar oluşan yaralılardan Ruhat Çelik'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.