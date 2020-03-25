taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3935
Euro
6.9184
Altın
1603.69
Borsa
90399.76
Gram Altın
331.308
Bitcoin
43109.52

İzmir'de tır alt geçide sıkıştı

Boş yumurta kolileri taşıyan tır, yüklerinin boşaltılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

AA | 25.03.2020 - 10:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Konak ilçesindeki Cumhuriyet Bulvarı'nda, boş yumurta kolisi yüklü 68 LB 633 plakalı tır, 4 metre yüksekliğindeki alt geçidin tavanına çarptı.

YÜKLERİNİ BOŞALTIP SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTTILAR

Sürücüsünün hareket ettiremediği tır, daha sonra üstündeki kolilerin bir kısmının boşaltılmasının ardından olduğu yerden çıkarıldı. Yere saçılan koliler, belediye ekipleri tarafından toplandı.

Polis ekiplerince tek şeride düşürülen yol, ekiplerin çalışması sonrası tekrar açıldı.

İzmir'de tır alt geçide sıkıştı ViDEO

İzmir'de tır alt geçide sıkıştı

İzmir'de tır alt geçide sıkıştı

İzmir'de tır alt geçide sıkıştı

İlginizi Çekebilir
İzmir toplu ulaşımında 'yeşil koltuk' uygulaması
Vatandaşlar bundan böyle kendilerine ayrılmış yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturacak, sosyal mesafeyi koruyacak.
Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 20 kişiye kamu davası açıldı
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili 20 kişi hakkında kamu davası açıldı.
Yaşlı teyzenin, jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde ziyaret edilen yaşlı çiftin söyledikleri, paylaşım rekoru kırdı.
İzmir'de bir iş yerinde 1.500 maske ele geçirildi
Tıbbi standartlara uymayan 1.500 maskeye el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
415
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
56
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
94
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
31
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
115
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
93
ABD'den korona için tazminat talebi
ABD'den korona için tazminat talebi
228
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir