İzmir'in Konak ilçesindeki Cumhuriyet Bulvarı'nda, boş yumurta kolisi yüklü 68 LB 633 plakalı tır, 4 metre yüksekliğindeki alt geçidin tavanına çarptı.

YÜKLERİNİ BOŞALTIP SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTTILAR

Sürücüsünün hareket ettiremediği tır, daha sonra üstündeki kolilerin bir kısmının boşaltılmasının ardından olduğu yerden çıkarıldı. Yere saçılan koliler, belediye ekipleri tarafından toplandı.

Polis ekiplerince tek şeride düşürülen yol, ekiplerin çalışması sonrası tekrar açıldı.

İzmir'de tır alt geçide sıkıştı ViDEO