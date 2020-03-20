İzmir'de tır bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde seyir halinde olan 34 FF 1979 plakalı tır, sürücüsü Salih Özen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karayollarına ait ilaçlama yapan kamyonetin arkasında bulunan işaret levhasına çarparak savruldu.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese trafik polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza bölgesine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği, karayollarında trafik işaretçisi olarak çalışan E.S.'nin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, yaralı E.S. ise ambulans ile hastaneye kaldırılırken, tır çekiciyle bölgeden alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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