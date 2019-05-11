İzmir'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Cengizhan yol ayrımında meydana geldi.

Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne giden Ömer Altuntabaklı yönetimindeki 34 CAE 235 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AP 7005 plakalı tırın 09 CFG 59 plakalı beton blok yüklü dorsesine, ardından da bariyerlere çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil tekrar tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Altuntabaklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Ömer Altuntabaklı'nın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tırda bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

























