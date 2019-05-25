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İzmir’de tır ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.

İHA | 25.05.2019 - 19:57..
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İzmir’in Aliağa ilçesinde Çanakkale karayolu Eski itfaiye kavşağında kaza meydana geldi.

Erhan İ (44) yönetimindeki tır aynı istikamette ilerleyen Hilmi K.Ö. (52) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Erhan İ. yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza ihbarı üzerine sağlık, ve polis ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıyı Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan kazadan dolayı yola dökülen mazot nedeniyle yol kullanıcıların can güvenliği sebebiyle yolun bir şeridi trafik ekipleri tarafından kapatıldı. Olay yerine gelene belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalara neticesinde yolun trafik akışı normalle döndü.

İzmir’de tır ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

İzmir’de tır ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

İzmir’de tır ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

İzmir’de tır ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

İzmir’de tır ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

İzmir’de tır ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

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