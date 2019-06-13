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İzmir'de tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü

eferihisar-Kuşadası karayolunda pikap ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 13.06.2019 - 08:34..
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İzmir Seferihisar-Kuşadası karayolunun Ahmetbeyli Mahallesi mevkisinde, Ayhan Mutlu yönetimindeki pikap, karşı yönden gelen Bülent Batur'un kullandığı tır ile çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYAYINI KAYBETTİ

Kazada pikap sürücüsü Ayhan Mutlu ağır yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Mutlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Mutlu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü

TRAFİK BİR MÜDDET DURDU

Öte yandan kaza nedeniyle Seferihisar Kuşadası karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçlarının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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