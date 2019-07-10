Trafikte her gün yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi.

İzmir'de Menemen yolu üzerinde tomobil sürücüsü ile tır şoförü yol verme yüzünden tartıştı.

Bunun üzerine otomobilinden inen şoför, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan tır şoförüyle tartışmaya başladı.

İzmir'de tır şoförü tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı VİDEO

SİNİRLENEN TIR ŞOFÖRÜ EZMEYE ÇALIŞTI

Tartışmanın büyümesiyle tır şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı. Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, tır ise durmadan yoluna devam etti.

Yaşanan olay ise seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.