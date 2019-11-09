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İzmir'de tırın altında kalan adam ölümden döndü

Karşıyaka ilçesinde, geri manevra yapan tırın altında kalan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHA | 09.11.2019 - 12:34..
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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, geri manevra yapan tırın altında kalırken, yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansıdı.

TIRIN ALTINDA KALDI

Geri manevra yaparak yolun sağ şeridine çıkan tırın şoförü, yolda diğer sürücüleri yavaşlatmak için uyarı yapan yol üzerindeki arkadaşını fark etmedi. Geri geri gelen tır bu sırada arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen şahıs, tırın altındaki boşlukta kaldı.

İzmir'de tırın altında kalan adam ölümden döndü

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, tırın altında kalan kişinin yardımına koştu. Tırın altında kalan adamıni sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi

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