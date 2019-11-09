İzmir'de tırın altında kalan adam ölümden döndü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, geri manevra yapan tırın altında kalırken, yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansıdı.
TIRIN ALTINDA KALDI
Geri manevra yaparak yolun sağ şeridine çıkan tırın şoförü, yolda diğer sürücüleri yavaşlatmak için uyarı yapan yol üzerindeki arkadaşını fark etmedi. Geri geri gelen tır bu sırada arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen şahıs, tırın altındaki boşlukta kaldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, tırın altında kalan kişinin yardımına koştu. Tırın altında kalan adamıni sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi