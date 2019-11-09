1 İzmir'de tırın altında kalan adam ölümden döndü Karşıyaka ilçesinde, geri manevra yapan tırın altında kalan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

2 Bolu ve Düzce'den tadına doyulmaz sonbahar manzaraları 'Tabiatın Kalbi' olarak adlandırılan Batı Karadeniz'in doğayla iç içe iki ili Bolu ve Düzce'de bulunan milli parklar ve yaylalar sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor.

3 Rusya'da motosiklet kazası: 1 ölü Rusya'nın başkenti Moskova'da bir köprüde virajı alamayan motosikletli, köprüden aşağı uçtu. Sürücü, olay yerinde yaşamını kaybetti.

4 Sağlık personeli ve polisi yaralayan şahıs yakalandı Kırklareli'nde saldırıya uğrayan, polis ve sağlık personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

5 Boston Dynamics CEO'su: Robot geliştirirken kızımı iterek düşürdüm Boston Dynamics’in CEO’su Marc Raibert, Atlas isimli robotunun geliştirme çalışmaları sırasında, dengesini nasıl bulduğunu gözlemlemek için bir yaşındaki kızını iterek yere düşürdüğünü açıkladı

6 Teröristlerin Barış Pınarı'na yönelik tacizleri sürüyor Teröristler, Barış Pınarı Harekatı bölgesine 24 saatte 8 taciz ve saldırı gerçekleştirdi.