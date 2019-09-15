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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazada öldü. Ölen sürücünün babasının da 6 yıl önce aynı yolda trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

DHA | 15.09.2019 - 23:02..
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İzmir  Ödemiş'te bugün akşam saatlerinde Rahmanlar Çayı köprüsü yakınlarında kaza meydana geldi.

Ödemiş'ten Şirinköy yönüne seyir halinde olan Ali Özdemir'in kullandığı 35 D7642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Özdemir'in cansız bedeni savcının incelmesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 YIL ÖNCE DE AYNI YOLDA KAZA YAPAN BABASI ÖLDÜ

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Özdemir'in babasıyla aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Özdemir'in babası İbrahim Özdemir'in de 2013 yılında aynı yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine takla atan otomobilde yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

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