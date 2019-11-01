İzmir'de trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

2019 yılının ilk 9 ayında İstanbul’a 11 milyon 342 bin 822 yabancı turist geld

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Rusya ABD'yi Suriye'deki petrolü çalmakla suçluyor

Dünyanın süper gücü olarak kabul edilen 2 ülkesi ABD ve Rusya, Suriye'deki insanlardan çok petrolleriyle ilgilenmeye devam ediyor.