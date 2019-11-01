İzmir'de trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, aracın sürücüsü, iddialara göre aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Feci kazada adeta can pazarı yaşandı. Kaza sonrası olay yerine ambulanslar ve AKS ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye gelen sağlık görevlileri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Araçta ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı VİDEO
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Öte yandan, kaza sonrasında ölenlerin yakınları hastaneye geldi. İki kişinin yakınları, acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.