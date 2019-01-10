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İzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan kavgada, trans birey Burak Batmaz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru A.D., tutuklandı.

DHA | 10.01.2019 - 13:33..
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Dün sabah saat 06.30 sıralarında İzmir Alsancak'taki 1468 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katına 'Hande Şeker' takma adını kullanan trans birey Burak Batmaz ile para karşılığı birlikte olmak için geldiği öne sürülen ikinci el telefon satışı yapan A.T.K. arasında tartışma çıktı.

İzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandı

POLİS SALIRDIKLARINI DÜŞÜNDÜ

Bu sırada dairenin dışında bulunan ve izinli olduğu belirtilen polis memuru A.D. 23), trans bireylerin, arkadaşı A.T.K.'ye saldırdığını düşünüp içeri girdi ve tabancasını çekerek, peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Burak Batmaz ile kendisi gibi trans birey olan arkadaşı Y.A. ve A.T.K. yaralandı.

İzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Batmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kolundan yaralanan Y.A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, seken kurşunla ayağından vurulan A.T.K. da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, meslektaşları A.D. ile tedavisinin tamamlanmasının ardından A.T.K.'yi gözaltına aldı.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Polis memuru A.D., bu sabah adliyeye sevk edildi. A.T.K. ise emniyetten serbest bırakıldı. Polis memuru A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandı



İzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandı

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