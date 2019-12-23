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İzmir'de üç büyük ilçeye 2 gün su verilemeyecek

İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan su taşıyan ana boru hattındaki arıza nedeniyle 3 ilçede 2 gün boyunca su kesintisi uygulanacak.

İHA | 23.12.2019 - 04:31..
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İzmir’de Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle 3 büyük ilçeye su verilemiyor.

KESİNTİLERİN 48 SAAT SÜRMEDİ BEKLENİYOR

İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Kesintilerin ise 48 saat boyunca sürmesi bekleniyor.

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