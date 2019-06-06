taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.819
Euro
6.5961
Altın
1343.06
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.253

İzmir'de ücretsiz vapura yoğun ilgi

İzmirliler bayram dolayısıyla ücretsiz olan ulaşım araçlarından en çok vapuru tercih etti.

DHA | 06.06.2019 - 19:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce alınan kararla Ramazan Bayramı boyunca metro, tramvay, otobüs ve İZBAN'ın yanı sıra şehir içi ulaşımın sağlandığı vapurlar da ücretsiz oldu.

Bayramın son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında vakit geçiren aileler, düzenli vapur yolcularına eklenince iskelelerde yoğunluk oldu.

İZDİHAM UYARISI

Güvenlik görevlileri, kalabalığa, izdiham olmaması için uyarılarda bulundu. Özellikle Konak Vapur İskelesi'ndeki yolcu kalabalığı dikkat çekti.

Çok sayıda yolcu, ilk vapura binemeyip, sonrakini beklemek zorunda kalırken, bazıları da başka ulaşım aracını kullanmak üzere iskeleden ayrıldı.

İzmir'de ücretsiz vapura yoğun ilgi

İzmir'de ücretsiz vapura yoğun ilgi

İzmir'de ücretsiz vapura yoğun ilgi

İzmir'de ücretsiz vapura yoğun ilgi

İzmir'de ücretsiz vapura yoğun ilgi

İzmir'de ücretsiz vapura yoğun ilgi

İzmir'de ücretsiz vapura yoğun ilgi

İzmir'de ücretsiz vapura yoğun ilgi

İzmir'de ücretsiz vapura yoğun ilgi

İzmir'de ücretsiz vapura yoğun ilgi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

664
Neymar'ın ifadesi alındı

Neymar'ın ifadesi alındı

120
Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

171
Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

530
Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

358
Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

156
Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir