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İzmir'de üvey kardeşe pompalı tüfekle saldırı

Karabağlar ilçesinde Ali Ekber Aslan, tıraş olduğu sırada üvey kardeşi Yüksel Kerim tarafından pompalı tüfek ile vuruldu.

DHA | 21.10.2019 - 17:03..
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Ali Ekber Aslan, üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

ÜVEY KARDEŞ POMPALI TÜFEKLE BERBERE GİTTİ

Olay Karabağlar Eskiizmir Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanında gerçekleşti.Üvey kardeş oldukları öğrenilen Yüksel Kerim Sargın ve Ali Ekber Aslan, iddiaya göre dün tartışma yaşayıp, ayrıldı.

Sargın, bugün elinde pompalı tüfekle üvey kardeşi Aslan'ın tıraş olduğu berber dükkanına gelip, iki el ateş etti. Saçmalar Aslan'ın vücuduna ve bacağına isabet etti.

İzmir'de üvey kardeşe pompalı tüfekle saldırı

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile ilk müdahele orada yapıldı fakat Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.Müdahalenin ardından Ali Ekber Aslan, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yüksel Kerim Salgın, olayın ardından otomobile binerek kaçtı.Salgın' yakalamak için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.




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