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İzmir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı, yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 05:04..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilenlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir tatil köyündeki villaya operasyon düzenledi.Ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. ile A.Ç, T.K, S.Ç, M.F.Ç, Suriye vatandaşları A.M, H.A, A.A. ve İ.B'yi gözaltına aldı.

'EGE DENİZİ KIYILARINDAN İZMİR'E SEVK ETMEYİ PLANLIYORLARDI'

Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü kaçakçılıktan tutuklandı.Soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan Y.Y. de ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyete götürüldü. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramalarda yaklaşık 1 ton uyuşturucu, 5 uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 şarjör, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 100 tabanca mermisi, 2 pompalı tüfek ve tüfeklere ait 58 fişek ele geçirildi.Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı olarak getirdikleri uyuşturucuyu Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları iddia edildi.

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