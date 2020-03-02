İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'de polis ve jandarma ekiplerinin bir bağ evine düzenlediği ortak uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.