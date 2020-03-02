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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'de polis ve jandarma ekiplerinin bir bağ evine düzenlediği ortak uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 02.03.2020 - 03:19..
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İzmir'in Çeşme ilçesinde M.K.T. adlı zanlının bağ evinde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi alan ekipler çalışma başlattı.

ORTAK OPERASYON DÜZENLENDİ

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Şubat Cumartesi günü bağ evine ortak operasyon yaptı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekiplerin bağ evinde yaptığı aramada, bidonların içerisine zulalanmış 1,5 kilo esrar maddesi, 2 tüfek, 1 tabanca ve 38 mermi ele geçirildi. M.K.T. adlı zanlı, işlemleri tamamlanarak Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, yapılan yargılamanın ardından, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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