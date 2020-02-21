İzmir'de yan yatan bina boşaltıldı

İzmir'de depremlerle daha riskli hale gelen ve can güvenliği açısından sakınca taşıyan bina mühürlendi.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yerinde yaptığı incelemede, binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespit edildi.

TAHLİYE İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de, 22 daireli apartmanın sakinlerine, tebligat gönderdi.

Ekipler, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı.

YETKİLİLER BOŞALTTI

Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde 18 daire boşaltılarak mühürlendi. Kalan 4 dairede yaşayan ailelerin ise kiralık ev arayışında olduğu belirtildi.