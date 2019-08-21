İzmir'de yanan orman alanları için özel kampanya

İzmir'de yanan orman alanlarına dikilmek üzere, "Hedef 1 milyon fidan" kampanyası başlatıldı.

1 MİLYON FİDAN DİKİLECEK

İzmir Ticaret Odası'ndan (İZTO) yapılan yazılı açıklamada; Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile İZTO, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (DTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından başlatılan kampanyada, 1 milyon fidan dikilmesinin hedeflendiği bildirildi.

10 LİRA BAĞIŞ YAPILABİLECEK

İzmir'de yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılmasına destek vermek isteyenlerin, 10 lira karşılığında bir fidan bağışlayarak kampanyaya katılabilecekleri belirtildi.