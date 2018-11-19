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İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu

Tire ilçesinde şarampole yuvarlanmış ve yanmış otomobilde erkek cesedi bulundu.

AA | 19.11.2018 - 03:11..
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Mahmutlar Mahallesi'nde kayıp otomobil ihbarı alan Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda otomobil, şarampole yuvarlanmış ve yanmış halde bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemede araç içinde yanmış erkek cesedi buldu.

Ahmet Çakmak'a (52) ait olduğu iddia edilen ceset, kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri şüphelendikleri F.P'yi gözaltına aldı.

Ellerinde yanıklar bulunan F.P'nin ifadesinde, önceki gece ödünç aldıkları bir arabayla Ahmet Çakmak'la Yeniçiftlik Mahallesi'nde eğlenmeye gittiklerini, kazayı ve araçtan nasıl çıktığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

F.P. jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu

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