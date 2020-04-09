Koronavirüs nedeniyle yetkililer önlemler almaya devam ederken, 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı.

Bazı vatandaşların ise salgını umursamadan yasağı ihlal ettiği görüldü.

YASAĞI İHLAL ETTİ, TELEFON ÇALDI

İzmir'in Konak ilçesinde telefon tamir dükkanına müşteri kılığında giren 16 yaşındaki B.Y., telefonunu tamir ettirmek istediğini söyledi.

İş yerine geçici süreyle bakan şahsı oyalayan çocuk, cam kenarında bulunan telefonu cebine atarak iş yerinden kaçtı.

İzmir'de yasağa uymayan çocuk hırsızlık yaptı ViDEO

KAÇAN ÇOCUK YAKALANDI

İş yerinin asıl sahibi, dükkana döndüğünde müşterisinin tamir edilmesi için bıraktığı telefonun çalındığını farkedince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamerasındaki görüntülerin incelenmesinin ardından B.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.

"MÜŞTERİMİZE DE MAHCUP OLDUK"

İş yeri sahibi Mustafa Kaya, “Bir müşterimiz tamir için telefonunu getirdi. Telefonun parçasını almak için arkadaşımın dükkanına gittim. Eniştem buradaydı. Şahıs o esnada gelmiş, çekmeceyi açıp, eniştemi de oyalayarak telefonu alıp gitmiş. Döndüğümde telefonun yerinde olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım ve polise bildirdim. Polislerimiz de şahsı tespit ederek kısa sürede yakaladı. Bin 500 lira değerinde bir telefondu ve telefon da bizim değil, müşterinin telefonuydu. Müşterimize de mahcup olduk. Onunla da biraz tartıştık bu yüzden.” dedi.