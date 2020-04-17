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İzmir'de yeşil koltuk uygulaması yoğunluğa neden oluyor

İzmir’de kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu almayan otobüslere binemeyen yolcular, şoförlerle tartıştı. Vatandaşlar sefer sayılarının artırılmasını istedi.

DHA |
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İzmir'de yeşil koltuk uygulaması yoğunluğa neden oluyor

 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında birçok şehirde yeni önlemler alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'de toplu taşıma araçlarında 'yeşil koltuk' uygulamasını başlattı.

ARAÇLAR YÜZDE 50 KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR

Uygulama kapsamında belediye otobüsleri, vapurlar, metro ve tramvay vagonları, İZBAN trenleri, aktarma merkezleri, iskeleler, vagonlar ve duraklara uyarıcı yazılar asıldı.

Toplu taşıma araçlarında ise güvenli oturma düzeni oluşturuldu. Vatandaşların birbirine temas etmemesi için toplu taşıma araçlarındaki koltukların yarısına yeşil noktalar yapıştırıldı.

İzmir'de otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı ViDEO

Otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı  -2

ŞOFÖR YOLCULARI SAYARAK ALIYOR

ESHOT otobüslerinde şoförler binen yolcuları tek tek sayarken, kapasitenin dolmasıyla beraber otobüs hareket ediliyor. Kapasite dolduğu için binemeyen vatandaşlar ise bir sonraki gelecek olan otobüse yönlendiriliyor.

Otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı  -3

YETERSİZ SEFER SAYISI TEPKİ ÇEKTİ

Yeşil koltuk uygulamasına büyük oranda uyulurken, otobüslere binemeyen bazı yolcular ise sefer sayılarının yetersiz olduğu gerekçesiyle belediyeye tepki gösterdi, şoförlerle tartıştı.

Otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı  -4

"OTOBÜSLER KISITLANMASIN"

Otobüse binemeyenler, seferlerin artırılması için belediyeye çağrıda bulundu. Sefer sayısının yetersiz olduğunu söyleyen vatandaşlardan Tuncay Çakmak (29), "Sosyal mesafede 15-20 metre uzaklık olacak. Otobüsler kısıtlanmasın. Kuyruk oluyor. İki, üç saat bekliyoruz" dedi.

Otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı  -5


Oktay Canbolat (42) ise, "Bütün otobüsler aynı saatte hareket etmemeli. Kademeli olarak 5 ya da 10 dakika arayla kalkmalı. Burada tüm otobüslerin dolduğunu düşünün, 3 durak sonra binmek isteyen otobüse binemeyecek" dedi.

Otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı  -1

Otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı  -6

Otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı  -7

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