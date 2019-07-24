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İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

İzmir'de vücut geliştirme yapan magandalar baba-oğula saldırdı. Baba hayatını kaybetti, oğul ise ağır yaralı.

DHA | 24.07.2019 - 13:54..
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İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

Konak'ta geçen salı gecesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde oto alım satım işi yapan Gürcan Karatosun(57), Manisan'nın Akhisar ilçesinde birlikte kafeterya işlettiği oğlu Alican Karatosun(27) ile otomobil satın almak için İzmir'e geldi.

3 MAGANDA BABA-OĞULA SALDIRDI

İddiaya göre 45 YB 5225 plakalı otomobille seyir halinde olan baba ve oğlu, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçta bulunan 3 kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından yollarına devam eden 2 taraf, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı. İddiaya göre araçtan inen B.N. (27), R.Ç.(36) ve M.T.(45) baba ve oğluna saldırdı. Baba oğul, aldıkları yumruklarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gürcan Karatosun ve oğlu Alican Karatosun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alican Karatosun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

SALDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra harekete geçen polis, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.  Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen B.N. ve R.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, M.T. serbest bırakıldı. B.N. ve R.Ç., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

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