İzmir’de kentin bazı işlek noktalarında alt yapı çalışmaları devam ederken, elektrik, su, doğal gaz veya başka nedenlerden dolayı kazılan yolların kapanması uzun sürüyor.

İzmir'de yolda biriken suyla balık tutarak dalga geçti VİDEO

GÖLDE BALIK TUTUYORMUŞ GİBİ YAPTI

Bu durum, bazı vatandaşları da çileden çıkardı. İzmir’in Buca ilçesinde esnaflık yapan Güven Kortun isimli bir kişi de eline oltasını alarak göle dönen yolda balık tutuyormuş gibi yaparak atıfta bulundu.



Sosyal medyadaki görüntülerse onlarca kullanıcı tarafından paylaşılırken bazı vatandaşlar da Kortun’a destek oldu.

"YOLLARIN HALİ 3 AYDIR BÖYLE"

Kazılan ve göle dönen yollara dikkat çeken Kortun, "Yolların hali 3 aydır böyle" diyerek tepkisini ortaya koydu. Aynı zamanda amatör bir balıkçı olan Güven Kortun yaptığı açıklamada, "Sadece İzmir’in değil bir çok şehrimizin sorunu. Yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.