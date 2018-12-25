taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3
Euro
6.0423
Altın
1270.03
Borsa
90829.57
Gram Altın
216.455

İzmir'de yolda biriken suyla balık tutarak dalga geçti

Yapılan kazı çalışmalarından dolayı çukurlaşan yollar yağmurun yağmasıyla beraber göle döndü. Durumdan şikayetçi olan bir esnaf yol ortasında balık tutuyormuş gibi yaparak belediyeyi eleştirdi.

İHA | 25.12.2018 - 20:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir’de kentin bazı işlek noktalarında alt yapı çalışmaları devam ederken, elektrik, su, doğal gaz veya başka nedenlerden dolayı kazılan yolların kapanması uzun sürüyor.

İzmir'de yolda biriken suyla balık tutarak dalga geçti VİDEO

GÖLDE BALIK TUTUYORMUŞ GİBİ YAPTI

Bu durum, bazı vatandaşları da çileden çıkardı. İzmir’in Buca ilçesinde esnaflık yapan Güven Kortun  isimli bir kişi de eline oltasını alarak göle dönen yolda balık tutuyormuş gibi yaparak atıfta bulundu.

Sosyal medyadaki görüntülerse onlarca kullanıcı tarafından paylaşılırken bazı vatandaşlar da Kortun’a destek oldu.

İzmir'de yolda biriken suyla balık tutarak dalga geçti

"YOLLARIN HALİ 3 AYDIR BÖYLE"

Kazılan ve göle dönen yollara dikkat çeken Kortun, "Yolların hali 3 aydır böyle" diyerek tepkisini ortaya koydu. Aynı zamanda amatör bir balıkçı olan Güven Kortun yaptığı açıklamada, "Sadece İzmir’in değil bir çok şehrimizin sorunu. Yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

İzmir'de yolda biriken suyla balık tutarak dalga geçti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

917
Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

255
2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

162
Şeyma Subaşı amuda kalktı

Şeyma Subaşı amuda kalktı

187
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

455
Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

62
F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir