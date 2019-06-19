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İzmir’den Yunanistan'a geçmek isteyen 44 göçmen yakalandı

Kaçak göçmenler, bu kez Foça açıklarında görüldü. Yunan adalarına geçmek isteyen gruba, sahil güvenlik müdahale etti.

İHA | 19.06.2019 - 11:49..
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Türk Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak yollardan yurt dışına geçmek isteyen düzensiz göçmenlere göz açtırmıyor.

18 Haziran 2019’da saat 00.55’te, İzmir’in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu güneybatısında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından, hareketli lastik bot tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu bot içerisindeki 11 Irak ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 5’i çocuk toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.

DURDURULAN BOTTA 44 GÖÇMEN VARDI

Yine aynı gün saat 01.15 sıralarında İzmir’in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, hareketli lastik bot tespit etti. Durdurulan botun içerisindeki 21 Kongo, 5 Suriye, 2 Eritre, 2 Orta Afrika ve 2 Togo uyruklu olmak üzere 10’u çocuk toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 44 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir’den Yunanistan'a geçmek isteyen 44 göçmen yakalandı

İzmir’den Yunanistan'a geçmek isteyen 44 göçmen yakalandı

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