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İzmir'de zincirleme kaza 1 can aldı

Kent merkezine doğru giden bir tır, soğan yüklü kamyona çarptı. Ardından arkadan gelen bir otomobilde kazaya karışınca can pazarı yaşandı.

DHA | 21.06.2019 - 08:35..
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan kazada, Mahir Armut yönetimindeki 31 ACC 627 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden Ali Karagöz yönetimindeki 38 D 4181 plaklaı soğan yüklü kamyona arakadan çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Ahmet Kocatürk yönetimindeki 34 SL 3973 plakalı otomobil de tıra çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Kocatürk yaralanırken, tır şoförü aracında sıkıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Mahir Armut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Mahir Armut'un cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ahmet Kocatürk, ambulansla kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kocatürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan Kemalpaşa-İzmir Çevre Yolu'nda trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İzmir'de zincirleme kaza 1 can aldı

İzmir'de zincirleme kaza 1 can aldı

İzmir'de zincirleme kaza 1 can aldı

İzmir'de zincirleme kaza 1 can aldı

İzmir'de zincirleme kaza 1 can aldı

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