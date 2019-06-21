1 3600 ek gösterge bekleyenlere hükümetten yeni açıklama Binlerce memur merakla bekliyor. Süleyman Soylu "sözümüz söz" dedi.

2 Türkiye'nin ilk vekil seçimi Osmanlı'da yapıldı Türk tarihinde ilk seçimin nasıl gerçekleştiği, ne zaman başladığı, nasıl ve ne şekilde yapıldığına dair bir keşif yolculuğuna çıkalım.

3 Yavuz'a Fatih fırkateyni eşlik etti Rum Kesimi rahatsız olsa da Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

4 TOKİ, Mersin için kura çekilişi yaptı Mersin'de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek 262 konutun hak sahipleri dün çekilen kurayla belli oldu.

5 Kırıkkale'de sel okulun duvarını yıktı Dağlık alandan inen yağmur sularının sele dönüşmesi sonucu Güzelyurt köyündeki okulun, 25 metrelik bahçe duvarı yıkıldı.

6 İzmir'de zincirleme kaza 1 can aldı Kent merkezine doğru giden bir tır, soğan yüklü kamyona çarptı. Ardından arkadan gelen bir otomobilde kazaya karışınca can pazarı yaşandı.