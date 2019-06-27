İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı 

İzmir Menderes-Gümüldür karayolunda Menderes yönüne giden Bekir Cirit yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Abdullah T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

ZİNCİRLEME KAZA

Muhammet S. yönetimindeki otomobil de Abdullah T.'nin kullandığı otomobile çarptı.

2 YARALI, 1 ÖLÜ

Zincirleme kazada Bekir Cirit, Abdullah T. ve Muhammet S. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bekir Cirit, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.





