taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9172
Euro
6.6417
Altın
1341.08
Borsa
90787.01
Gram Altın
255.006

İzmir’de zincirleme kaza 4 yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

İHA | 17.06.2019 - 04:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 35 KG 8752 plakalı kamyonet Konak yönünden Gaziemir istikametine seyir halindeyken 35 YS 258 plakalı Lozan Meydanı- Gaziemir seferini yapan belediye otobüsüne arkadan çarptı.İzmir’de zincirleme kaza 4 yaralı

ZİNCİRLEME KAZA

Arkadan gelen 35 FC 609 plakalı ticari taksi duramayarak kamyonette çarptı. Meydana gelen kazada kamyonette ve ticari takside bulunan 4 kişi yaralandı.

İzmir’de zincirleme kaza 4 yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve AKS ekiplerine bildirdi. Kamyonette sıkışan 2 kişi AKS ekipleri tarafından kamyonetten çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.İzmir’de zincirleme kaza 4 yaralı

Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İzmir’de zincirleme kaza 4 yaralı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

409
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

165
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

295
İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

186
Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

34
50 yuva olan caretta caretta kumsalı tarla gibi sürüldü

50 yuva olan caretta caretta kumsalı tarla gibi sürüldü

10
Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir