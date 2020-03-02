İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesi Kuzey Ege otoyolunda, Çandarlı istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan D.K. idaresindeki 45 EM 678 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu T.D. yönetimindeki 45 LU 508 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Bu sırada aynı istikamete seyreden Ramazan Uyar yönetimindeki 35 AKR 99 plakalı motosiklet de devrilen 45 LU 508 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ramazan Uyar yönetimindeki motosiklet, otoyol üzerinde savrularak bariyerlere çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücü Ramazan Uyar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüsü T.D., ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralanan otomobil sürücüsü D.K. ise Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanelerde tedavi altında alınan sürücüler D.K. ile T.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.