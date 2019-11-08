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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 8 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı.

DHA | 08.11.2019 - 05:32..
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İzmir Çevre Yolu Otogar Kavşağı yakınlarında dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, 3 aracın kaza yaptığını gören bir sürücü otomobili ile yavaşladı.

ARKADAN GELEN 4 ARAÇ DURAMADI

Bunun üzerine arkadan gelen 4 araç duramayarak art arda çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan Nurten Oto (80), Filiz C, Yusuf Y, Songül O, Okan M. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansa çevre hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nurten Oto, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Filiz C'.nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, önde meydana gelen 3 aracın karıştığı diğer zincirleme trafik kazasında da bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı

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