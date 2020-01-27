taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9454
Euro
6.5581
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.539
Bitcoin
51017.7

İzmir’de zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

İzmir’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

İHA | 27.01.2020 - 00:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir’in Bayraklı ilçesi Altınyol Bayraklı üst geçidi civarında, Özdemir Alp T. idaresindeki 35 FT 806 plakalı otomobil Karşıyaka’dan Bayraklı istikametine giderken aynı yönde seyir halinde olan Yılmaz T. yönetimindeki 35 EA 7573 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

KAMYONET KASASI YOLA FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle kamyonet önünde seyir halinde olan Mehmet Ş. İdaresindeki 35 ULR 85 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Yılmaz T. idaresindeki kamyonetin kasası yola fırlarken, Mehmet Ş.’nin otomobili refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İzmir’de zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonette bulunan Yılmaz T. ve Deniz M. ile otomobilde bulunan Özdemir Alp T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Diğer otomobilde bulunan Mehmet Ş. isimli sürücü kazayı yara almadan atlattı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan Yılmaz T., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özdemir Alp T. ve Deniz M. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Yılmaz T. ve Deniz M.'nin durumunun ağır olduğu, Özdemir Alp T.'nin ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Altınyol'da trafik akışı tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

İzmir’de zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

İlginizi Çekebilir
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 11 yaralı
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 11 kişi yaralandı.
Nargile kömüründen zehirlenen çift, evlerinde ölü bulundu
Evde nargile içtikten sonra uykuya dalan Feryat (43) ve Atra Alvonoğlu (42) çifti, nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlanıldı
Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adıyaman’ın Gerger ilçesinde hasar gören cami minaresinin yıkımına başlanıldı.
Ağrı'da köylülerin üzerine çığ düştü
Kucak köyünde donan içme suyunun borularını açmak için karla kaplı bölgeye giden köylüler çığ altında kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak

Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak

14
ABD konsolosluk aracı başka bir araca çarptı: 2 ölü

ABD konsolosluk aracı başka bir araca çarptı: 2 ölü

0
İzmir’de zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

İzmir’de zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir