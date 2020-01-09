İzmir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde İzmir istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil aniden arızalandı.

4 ARAÇ BİRBİRİNE ÇARPTI

Önündeki otomobilin arızalandığını gören 35 ADG 741 plakalı otomobilin sürücüsü ise yavaşladı. Otomobillerin hemen arkasından gelen 35 MRJ 22 plakalı kamyon iki otomobile çaparken, kamyonun arkasından gelen 35 UZ 422 plakalı tır ise şiddetli bir şekilde kamyona çarptı.

1'İ 6 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken tır şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken kazanın olduğu cadde bir süre trafiğe kapatıldı.