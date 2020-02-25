İzmir'in Konak ilçesinde, elektirik arızasından dolayı çıkan yangında 2 katlı binayı alevler sardı.
Olayı gören vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İzmir'deki ahşap evde yangın ViDEO
ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çatı kısmında bulunan ahşap parçalar yere düştü.
Söndürme çalışmaları yapan itfaiye ekipleri, kendilerini düşen parçalardan korumak için kaçışırken, olay sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmadı.