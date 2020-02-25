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İzmir'deki ahşap evde yangın

Konak ilçesinde, 2 katlı bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, yangın sonrası can kaybı yaşanmadı.

İHA | 25.02.2020 - 09:03..
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İzmir'in Konak ilçesinde, elektirik arızasından dolayı çıkan yangında 2 katlı binayı alevler sardı.

Olayı gören vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'deki ahşap evde yangın

İzmir'deki ahşap evde yangın ViDEO

ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çatı kısmında bulunan ahşap parçalar yere düştü.

Söndürme çalışmaları yapan itfaiye ekipleri, kendilerini düşen parçalardan korumak için kaçışırken, olay sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İzmir'deki ahşap evde yangın

İzmir'deki ahşap evde yangın

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