İzmir'deki ahşap evde yangın

Bursa'da Atış Yapı tarafından inşa edilen rezidanslar için 55 yıllık selvi ağacı yerinden edildi.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin bir anket, Güney Carolina'da Biden'ın önde olduğunu söylüyor.

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Beyaz Saray koronavirüsle mücadele için ek fon isteyecek

ABD, koronavirüs ile mücadele için Kongre'den en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edecek.