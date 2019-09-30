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İzmir'deki cinayete ilişkin bir kişi gözaltında

22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın katili, erkek arkadaşı çıktı. Zanlı, ilk ifadesinde "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum" dedi.

DHA | 30.09.2019 - 13:26..
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22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın, İzmir'in Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'ndeki evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'deki cinayete ilişkin bir kişi gözaltında

GÜVENLİK VE MOBESE KAMERALARI İNCELENDİ

Tuğçe Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis, şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

İzmir'deki cinayete ilişkin bir kişi gözaltında

"TABANCAYLA ŞAKA YAPARKEN VURDUM"

Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu." dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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