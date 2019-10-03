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İzmir'deki cinsel istismar davasında karar çıktı

İzmir'de bir bakımevinde staj yapan 5 meslek lisesi öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan hasta bakıcı, 26 yıl 10 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 03.10.2019 - 15:50..
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İzmir'de bir meslek lisesinde öğrenim gören 17 yaşındaki 5 kız öğrenci, 2018 yılının Eylül ayında staja başladıkları bakımevinde hasta bakıcı Güngör Günbaş'ın cinsel istismarına uğradıkları gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Günbaş hakkında, "çocuğun sarkıntılık boyutunda zincirleme biçimde cinsel istismarı" suçlamasıyla dava açılmıştı.

CEZA ÇIKTI

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya; tutuklu sanık Güngör Günbaş, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

26 YIL 10 AY 14 GÜN HAPİS

Tutuklu sanık Günbaş, hakkındaki suçlamaları işlemediğini ileri sürerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, suçu "eğitici-öğretici" ilişkisinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle gerçekleştirdiğine karar verdiği sanığı, 26 yıl 10 ay 14 gün hapis cezasına mahkum etti.

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