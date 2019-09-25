İzmir'deki dayak görüntülerine resmi açıklama geldi

Kemalpaşa'daki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli Müdür Yardımcısı M.Y., okula tişörtle gelen bir öğrencisini, fiziki şiddet uygulayarak uyarmıştı.

Bir diğer olayda ise, arkadaşına küfür ettiği gerekçesiyle başka öğrenciyi dövmüştü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Olayların sosyal medyada yayılmasının ardından tepki, çığ gibi büyüdü. Olayla ilgili ise İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bugün bir açıklama yaptı.

2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma VİDEO



AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma