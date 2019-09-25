taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6881
Euro
6.2571
Altın
1529.51
Borsa
101991.62
Gram Altın
279.751
Bitcoin
47929.48

İzmir'deki dayak görüntülerine resmi açıklama geldi

Geçen yıl bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşılınca İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı.

AA | 25.09.2019 - 12:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kemalpaşa'daki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli Müdür Yardımcısı M.Y., okula tişörtle gelen bir öğrencisini, fiziki şiddet uygulayarak uyarmıştı.

Bir diğer olayda ise, arkadaşına küfür ettiği gerekçesiyle başka öğrenciyi dövmüştü.

İzmir'deki dayak görüntülerine resmi açıklama geldi

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Olayların sosyal medyada yayılmasının ardından tepki, çığ gibi büyüdü. Olayla ilgili ise İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bugün bir açıklama yaptı.

2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma VİDEO

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

2 öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene soruşturma

İzmir'deki dayak görüntülerine resmi açıklama geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adana'da polis aracına bombalı saldırı

Adana'da polis aracına bombalı saldırı

211
İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

628
Trump'ın azledilme sürecinin ilk resmi girişimi yapıldı

Trump'ın azledilme sürecinin ilk resmi girişimi yapıldı

91
Erdoğan'dan Suriye'yi kalkındırma açıklaması

Erdoğan'dan Suriye'yi kalkındırma açıklaması

446
İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

74
Senegal'de yüksek kalitede doğalgaz rezervi çıktı

Senegal'de yüksek kalitede doğalgaz rezervi çıktı

212
Muğla'da aranan eşek silahla vuruldu

Muğla'da aranan eşek silahla vuruldu

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir