İzmir'deki denetimlerde yasağa uymayanlara ceza yağdı

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

11 Nisan cumartesi saat 00.00 itibariyle başlayan yasak kapsamında genelgede belirtilen ve izin belgeleri olan vatandaşlar dışındaki yasağı uymayanlar için polis ekipleri de yasak uygulananların kentlerin birçok noktasında önlemlerini sıklaştırdı.

748 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte yaptığı denetimlerde, yasa uymadığı belirlenen 10 kişi hakkında idari işlem, 738 kişi hakkında da adli işlem yaptı.

1 MİLYON 300 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bu işlemlerde toplam 1 milyon 300 bin TL idari para cezası kesildi.

"VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNDE KALMAYA DEVAM ETSİN"

Yasağa büyük oranda uyulmasından dolayı İzmirli vatandaşlara göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür eden İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğümüz bu mücadelede halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerinde kalmaya devam etsin" dedi.