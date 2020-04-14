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İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir’in Bornova ilçesinde ters yönden gelen motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

İHA |
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İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'de gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Bornova'da Kamil Tunca Caddesi üzerinde ters yönde gitmekte olan Salih B. idaresindeki 35 ZUV 33 plakalı motosiklet ile E.Ç., yönetimindeki 35 AIG 969 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Salih B. ve Ufuk I., savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale olay yerinde yaptı.

Ambulansa alınan yaralılardan Salih B., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, Ufuk I. ise İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı ViDEO

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, caddenin ortasında ilerlemekte olan motosiklet ile otomobil çarpışıyor.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi savrulurken, otomobilin ise bir süre daha ilerlediği görünüyor.

Ayrıca, polis ekipleri kazanın ardından otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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