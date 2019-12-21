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İzmir'deki İris Gölü eski haline getirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, İris Gölü'nün eski haline getirilmesi için karar alarak kanal açanlar hakkında suç duyurunda bulundu.

İHA | 21.12.2019 - 07:52..
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İzmir’in Karaburun ilçesi Ildır Özel Çevre Koruma Alanı ve birinci derece doğal sit alanı içerisinde yer alan İris Gölü’nde açılan kanallarla ilgili İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yerinde inceleme gerçekleştirdi.

İzmir'deki İris Gölü eski haline getirilecek

İncelemenin ardından ilgili belediyeden ve İlçe Jandarma Komutanlığından fiziki müdahalelere ilişkin tespit tutanakları istendi. Bölge, birinci derece doğal sit alanında kaldığı için İris Gölü’nde yapılan izinsiz kazı çalışmaları ve inceleme sonuçları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda değerlendirmeye alındı.

İzmir'deki İris Gölü eski haline getirilecek

"KANALLARI HEMEN KAPATIN"

Komisyon bugün toplandı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunu İris Gölü ile ilgili kararını aldı. Kararda, “Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 9. Ve 65. Maddeleri kapsamında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediye Başkanlığınca alanın eski haline getirtilmesine ve sonucunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

İzmir'deki İris Gölü eski haline getirilecek

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