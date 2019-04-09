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İzmir'deki kadın cinayetinde karar çıktı

9 yıl önce kaybolduktan sonra Foça'daki ormanlık alanda cesedi bulunan 55 yaşındaki kadın cinayeti ile ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan birine ağırlaştırılmış müebbet verdi.

DHA | 09.04.2019 - 09:10..
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İzmir'in Çiğli ilçesinde 55 yaşındaki Mürüvvet Yaradılmış, 23 Haziran 2010 tarihinde iddiaya göre, en son emlakçı 34 yaşındaki Ömür Gül ile görüştükten sonra ortadan kayboldu. Yaradılmış'ın cesedi 9 yıl sonra Foça'daki ormanlık alanda bulundu.

EVİNİ SATTIKTAN SONRA CİNAYET İŞLEDİ

Soruşturma kapsamında Mürüvvet Yaradılmış'ın en son bir süre önce evlerini satan ve ardından da yeni bir ev almak için görüştüğü emlakçı Ömür Gül ve onun eski eşi 27 yaşındaki Şermin Kalafat tutuklandı. Gül ve Kalafat ile öldürülen kadının oğlu 33 yaşındaki Okan Yaradılmış hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir'deki kadın cinayetinde karar çıktı

MAHKEME KARARINI VERDİ

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Ömür Gül, Şermin Kalafat ve tutuksuz sanık Okan Yaradılmış ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanıklardan Gül hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Kalafat hakkında suça yardım etmekten 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

OĞLU BERAAT ETTİ

Savcı, öldürülen kadının oğlu için ise beraat talebinde bulundu. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Gül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Kalafat'a ise 'tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İzmir'deki kadın cinayetinde karar çıktı

Gül ve Kalafat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, diğer sanık Okan Yaradılmış ise beraat etti.

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