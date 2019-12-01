İzmir'deki köy mezarlığını çiçek bahçesine çevirdi

İzmir'in, Ödemiş ilçesine bağlı Seyrekli Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 2 torun sahibi Şükrü Kocabıyık, 2010 yılında annesi ve kız kardeşini yangında kaybetti.

Eski bir çiçek üreticisi olan Kocabıyık, yan yana defnedilen annesi ve kardeşinin mezarlarını çiçek bahçesine çevirme kararı aldı.

MEZARLIĞA RENGARENK ÇİÇEKLER DİKTİ

Kocabıyık, mezarları Güney Amerika ve Karayipler'e özgü çiçekli bir çalı türü olan ağaç menekşesi adlı bitkiyle süslediğini belirtti. Çalışmayı beğenen mahalle sakinleri, Şükrü Kocabıyık'tan kendi yakınlarının mezarlarına da aynı bitkiyi dikmesini istedi. Kimseyi kırmayan Kocabıyık, 5 dönümlük kırsal mahallenin mezarlığının bakımını ücretsiz üstlendi.

Ayrıca mezarlığa çeşitli türde rengarenk çiçekler dikti. Kocabıyık'ın yaptığı çalışmayla mezarlık, çiçek bahçesine döndü.

''BUNDAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUM''

Yaptığı çalışma hakkında konuşan Şükrü Kocabıyık, "Annem Ömrüye Kocabıyık ve kız kardeşim Ayşe Özpınar yanarak can verdi. Annemin ve kız kardeşimin başına ağaç menekşesi dikmiştim. Ağaçlar büyüdüler. Eflatun rengi çiçekleriyle gelen gidenlerin dikkatini çekti. Birçok kişi bana kendi mezarlarına da çiçek dikmesini istedi. Gelen talepleri geri çevirmedim. Mezar aralarına ayrıca rengarenk çiçeklerle donatarak, mezarlığı çiçek bahçesine çevirdim. Mezarlıktaki tüm çiçeklerin bakımını ve sulanmasını ücretsiz olarak üstlendim. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Mezarlığımız köyü ziyarette gelen herkesin dikkatini çekiyor. Ziyaretçiler bizim mezarlığı örnek alıyorlar." dedi.





''ZİYARETÇİLER GELDİKLERİNDE, GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR''

Seyrekli Mahallesi Muhtarı Yücel Yıldız (52) ise "Köyümüzün mezarlığını bakımını, temizliğini, sulamasını Şükrü Kocabıyık Ağabeyimiz üstlendi. Mezarlığımızın bulunduğu arazi, toplam 5 dönüm. Tüm mezarlığın, çiçeklendirme ve ağaçlandırma işlemini de Şükrü Kocabıyık yapıyor. Burada mezarı bulunan ziyaretçilerimiz geldiklerinde, buraya bakarak güzel olduğunu söylüyorlar. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Köy mezarlığını çiçek bahçesine çeviren İzmirli



