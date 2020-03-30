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İzmir’deki nakliyeciler sitesi tehlike saçıyor

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan nakliyeciler sitesinde görülen şoför ve diğer nakliye görevlilerinin kalabalığı, endişe oluşturdu.

İHA |
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Türkiye’de 131 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınına karşı yetkililer ve uzmanlar, sosyal mesafe hakkında uyarılarda bulunuyor.

Bazı vatandaşlar tarafından kulak arkası yapılan uyarılara bir örnek de bugün İzmir’de bulunan nakliyeciler sitesinde görüntülendi.

İzmir’deki nakliyeciler sitesi tehlike saçıyor

Sitedeki şoför ve diğer nakliye çalışanlarının, yan yana bulunup kalabalık oluşturarak yürüdüğü ve hiçbir önlem alınmadığı gözlemlendi.

Nakliyeci ve şoförler iş için buraya geldiklerini söylerken, burada her şehirden insanın olduğu ve sağlıklarından endişe ettiklerini söyledi.

İzmir’deki nakliyeciler sitesi tehlike saçıyor ViDEO

"BİZLER BELKİ BİRER TAŞIYICIYIZ"

Gün içerisinde kalabalığa karışarak ve birçok kişiyle temas ederek risk yaşadıklarını belirten kamyon şoförü Murat Tecer, önlem alınması yönünde yetkililere çağrıda bulundu.

Tecer, “Buradaki kalabalığı görüyorsunuz. İçişleri Bakanımız kalabalıkta gezilmemesi yönünde açıklama yaptı. Yapacak bir şeyimiz yok. Bizler belki birer taşıyıcıyız. Ailemizin yanına gidiyoruz, otobüslere biniyoruz. Burada bir önlem alınsın istiyoruz. Ya komple kapatılsın ya da ilaçlama yapılsın. Çözüm olarak belediyenin burada 2 saatte bir dezenfekte yapması gerekiyor. İnsanlara ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak. Çözüm bu. Şoför arkadaşlarımız buraya gelene kadar birçok şehir geziyor. Gelene kadar birçok kişiyle görüşüyor ve temas halinde oluyor.” dedi.

İzmir’deki nakliyeciler sitesi tehlike saçıyor

İzmir’deki nakliyeciler sitesi tehlike saçıyor

İzmir’deki nakliyeciler sitesi tehlike saçıyor

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