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İzmir'deki öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı

Bir araya gelen birkaç öğretmen, 'Hayat eve sığar' adını verdikleri parçayla, vatandaşları evde kalmaya çağırdı.

DHA |
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İzmir'deki öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Kazımpaşa Ortaokulu’nun öğretmenleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarmak için harekete geçti.

ŞARKI SÖYLEYEREK 'EVDE KAL' ÇAĞRISI YAPTILAR

Müziği Ajda Pekkan'a ait olan 'Yaz yaz' isimli şarkıya yeni sözler ekleyen müzik öğretmeni Halil Engin ve mesai arkadaşları, başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

İzmir'deki öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı ViDEO

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Okuldaki öğretmenlerin büyük bir bölümü tarafından okunan 'Hayat eve sığar' isimli şarkı, sosyal medyada da paylaşıldı. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme oranına ulaşıp, çok sayıda beğeni aldı.

İzmir'deki öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı

İzmir'deki öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı

İzmir'deki öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı

İzmir'deki öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı

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