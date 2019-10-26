İzmir'deki operasyonda sahte içki ele geçirildi

İzmir'de, Güzelyurt Mahallesi 920 Sokak üzerindeki bir büfede ve bu iş yerine yakın park halindeki mobil depo olarak kullanılan araç içerisinde, sahte içki ticareti yapıldığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 346 litre sahte içki ele geçirelerek, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 5 litre sahte votka ve 14 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 7 litre sahte rakı ele geçirdi.

ARAÇ İÇERİSİNDE ARAMA YAPILDI

Ayrıca araç içerisinde yapılan aramalarda ise, 300 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 150 litre sahte rakı ve 372 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 186 litre sahte votka ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında yakalanan, Şerafettin K., Haydar Ö. ve Hakan M. yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de sahte içki operasyonu