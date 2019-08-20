taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7115
Euro
6.3305
Altın
1504.46
Borsa
96244.81
Gram Altın
276.399

İzmir'deki orman yangınına teknolojik destek

Yangını çıkaranları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine fotokapan yerleştirildi, kızılötesi ışınların sinyallerinden yararlanıldı.

İHA | 20.08.2019 - 15:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, geçtiğimiz pazar günü çıkan ve henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için ekipler çalışmaya devam ediyor.

Hem havadan hem de karadan alevler söndürülmeye çalışılırken, orman yangınında teknolojiye de başvuruldu.

KIZILÖTESİ VERİLER KARADAKİ EKİPLERE AKTARILDI

Gece uçuşu yapan helikopterlere takılan gece görüş sistemleriyle kızılötesiyle alınan veriler, karada çalışan ekiplere aktarıldı ve alevlere müdahale edildi. Bu teknolojiyle birlikte ekiplerin, alevlere ulaşması da kolaylaştırıldı.

İzmir'deki orman yangınına teknolojik destek

FOTOKAPAN İLE ORMANI YAKANLAR BULUNACAK

Gece görüş sisteminin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü'nün de ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine ‘fotokapan’ yerleştirdiği belirtildi. Işığa ve sese duyarlı olarak çalışan sistemin, fotoğrafları çekip merkeze gönderdiği aktarıldı. Ülke genelinde 1.800 kamera sisteminin olduğu, bunların 254’ünün ise İzmir’de bulunduğu açıklandı.

İzmir'deki orman yangınına teknolojik destek

İzmir'deki orman yangınına teknolojik destek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

520
Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

53
Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

272
Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

102
YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

248
Memur-Sen eylem kararı aldı

Memur-Sen eylem kararı aldı

380
AB'den Türkiye'deki kayyum atamalarına tepki

AB'den Türkiye'deki kayyum atamalarına tepki

247
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir