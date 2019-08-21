taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7078
Euro
6.348
Altın
1501.23
Borsa
95654.94
Gram Altın
275.862

İzmir'deki orman yangınından sonra ortaya çıkan görüntü

İzmir'deki orman yangını 53 saatlik mücadele sonrası söndürülürken, yanan ormanlardan geriye yürek yakan görüntüler kaldı.

İHA | 21.08.2019 - 16:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İzmir’in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi’nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangınında yaklaşık 500 hektar alan zarar görürken, alevlerle mücadele etmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait, Türkiye’nin birçok noktasından İzmir’e gelen yaklaşık 150 arazöz soğutma çalışmaları için görev yapıyor.

53 saatlik yangından geriye bu görüntüler kaldı VİDEO

DENETİMLER SÜRÜYOR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın yönetim helikopterinin de zaman zaman havadan denetim yaptığı bölgede, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterleri de hazır bekletiliyor.

İzmir'deki orman yangınından sonra ortaya çıkan görüntü

KÖMÜRLEŞMİŞ AĞAÇLAR...

Yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda etkili olan yangında onlarca yıllık çam ağaçları tamamen yanarken geriye kömürleşmiş bedenleri ve külleriyle kaplı araziler kaldı. Yanan alandaki bazı üzüm bağları da zarar gördü.

İzmir'deki orman yangınından sonra ortaya çıkan görüntü

NÖBETÇİ SAYISI ARTTI

Öte yandan, çeşitli illerden takviye gelen ekiplerin büyük çoğunluğu kendi bölgelerine gönderilirken yangın alanında çok sayıda nöbetçi ekip bırakıldı. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten, alev alan bölgelere anında müdahale edip, yeni bir yangının önüne geçiyor.

İzmir'deki orman yangınından sonra ortaya çıkan görüntü

İzmir'deki orman yangınından sonra ortaya çıkan görüntü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

344
Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

530
AK Parti'den Davutoğlu, Gül ve Babacan'a davet yok

AK Parti'den Davutoğlu, Gül ve Babacan'a davet yok

256
İzmir'deki orman yangınında karşı ateş yanlış anlaşıldı

İzmir'deki orman yangınında karşı ateş yanlış anlaşıldı

222
Slimani Monaco'ya imza attı

Slimani Monaco'ya imza attı

67
Memur-Sen: Toplu sözleşmede uzlaşma yok

Memur-Sen: Toplu sözleşmede uzlaşma yok

241
İsrail ile BAE'den istihbaratta dev iş birliği

İsrail ile BAE'den istihbaratta dev iş birliği

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir