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İzmir'deki pazarda kurallara uyan yok

İzmir'in Buca ilçesindeki pazarda, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dikkat çekti.

İHA | 29.03.2020 - 15:51..
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İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Şirinyer pazarında koronavirüs salgınının baş gösterdiği bugünlerde, eski günlerindeki kadar olmasa da kalabalık görüntüler oluştu.

Yetkililerin ve uzmanların "Evde kal" çağrısına uymayan bazı vatandaşlar, alışveriş için kalabalık pazar yerlerine gitti; birçok kişi de maske ve eldiven takmayarak önlem ve uyarıları hiçe saydı.

YAŞLILAR PAZARA İNDİ

Öte yandan, bazı vatandaşların yasağa rağmen sebze ve meyveleri elle seçtiği de görülürken, pazar yerinde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların bulunması dikkat çekti.

İzmir'deki pazarda kurallara uyan yok

Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile müşterilerin pazardaki ürünleri elle seçmesine yasak getirilirken, pazarcı esnafı bazı kişilerin bu kurala riayet etmediğini belirtti.

İzmir'deki pazarda kurallara uyan yok ViDEO

"İZİN VERMEYİNCE KIZIYORLAR"

Pazarcı esnafı Mehmet Yıldız, “Biz izin vermiyoruz ama kızıyorlar. Bu sefer de alışveriş yapmıyorlar. Sanki biz engelliyormuşuz gibi bize kızıyorlar. Satışlar çok kötü. Ya komple kaldırsınlar ya da bir alternatif bulsunlar. '65 yaş üstü dışarı çıkmasın' diyorlar ama ortalık yaşlı vatandaş kaynıyor. Devletin dediğini dinlemeyen bizim dediğimizi dinler mi?" diye konuştu.

İzmir'deki pazarda kurallara uyan yok

İzmir'deki pazarda kurallara uyan yok

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