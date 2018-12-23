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İzmir'deki şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

Samsun ve Rize'den getirilen 5 ton hamsinin dağıtıldığı şölende, hamsi kuyruğu oluştu.

DHA | 23.12.2018 - 13:57..
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen hamsi şöleninin, 11'incisi bu yıl da Bostanlı Pazar Yeri'nde yapıldı.

Samsun ve Rize'den getirilen yaklaşık 5 ton hamsi, mısır ununa bulanıp kızartılarak ziyaretçilere dağıtıldı. Ücretsiz hamsi ikramını kaçırmak istemeyen İzmirliler, şölen yerine adeta akın etti, uzun kuyruklar oluştu.

İzmir'deki şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

20 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği hamsi şöleninde, hamsi tezgahlarının dışında farklı tezgahlar da açıldı. Hamsi ve yöresel tatların yanında yılbaşı öncesi sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenler de hediyelik eşya stantlarına uğramayı ihmal etmedi.

KARADENİZ NOSTALJİSİNİ YAŞIYORUZ'

Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu, "Hamsi şöleni, Karadeniz nostaljisini yaşadığımız, hemşerilerimizin İzmir hemşerileriyle buluştuğu, gelenek ve göreneklerini yaşattığı İzmir'deki en büyük etkinliklerden biri oldu. Karadeniz Konfederasyonu'nu biraz aşan Ege'ye ve İzmir'e mal olan bir etkinlik. Her yıl 20 bin civarında vatandaşımız katılıyor. Geleneksel hale gelen etkinliğimiz, önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.

İzmir'deki şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

ERKENDEN GELDİLER

Hamsi şölenine ilk kez geldiğini belirten Hasan Kalaycı, "Hamsiyi çok sevdiğim için akşam rüyama girdi, sabah erkenden kalkıp geldim. Yüzümü bile yıkamadan geldim" diyerek espri yaptı. Uzun kuyrukta bekleyen Şule Özalp ise "Hamsiyi çocuklarım sevmiyor ama ben çok seviyorum. Komşularım Karadenizli, bu etkinliği çok övdüler ben de onları dinleyip ilk kez katıldım" diye konuştu.

Sırada yerini alan Emine Turgut ise sadece hamsi yemek için değil, stantları da gezmek için geldiğini söyleyerek, hediyelik eşyaların fiyatlarının pahalılığından yakındı.

İzmir'deki şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

İzmir'deki şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

İzmir'deki şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

İzmir'deki şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

İzmir'deki şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

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