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İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

İzmir'in Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde 3 gündür devam eden su kesintisi nedeniyle ihtiyaçlarını tankerlerden karşılayan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

AA | 24.08.2019 - 09:31..
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İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen İzmir çevre yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı güzergahında bulunan kuyulardan İzmir'e su aktaran isale hattının iki noktasında boruların güzergahlarını değiştirme çalışmaları nedeniyle, 20-25 Ağustos tarihlerinde Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinin bazı mahallelerine belli aralıklarla su verilmeyecek.

İzmir'de 3 gündür sular akmıyor VİDEO

SU TANKERLERİ BİDONLARI DOLDURUYOR

Su kesintisine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor.

İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

3 GÜN SÜREN KESİNTİ

Çiğli'nin Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan Menekşe Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gündür yaşadıkları susuzluk nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini söyledi.

İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

"REZİLLİK, YAZIN ORTASINDA PERİŞANLIK"

Mahalle sakinlerinin tankerlerden su almak için uzun kuyruklarda beklediğini belirten Yılmaz, "Rezillik yani, çok kötü bir şey. Yememiz içmemiz olmasın ama suyumuz olsun. Sürekli böyle mi olacak? 2 günlüğüne arazözler gelecek sonra ne olacak? Yazın ortasında çoluk çoluk perişanlık." dedi.

İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

"İŞLERİNİ DÜZGÜN YAPSINLAR"

Nadiye Atmaca da musluklarından akmayan su nedeniyle 4 çocuğuyla mağdur olduğunu aktardı.

Mahalle sakinlerinin de günlük işlerini yaparken zorlandığını vurgulayan Atmaca, "3 gündür suyumuz yok, ne zaman geleceğini de söylemediler. Evlerimizde şu an içme suyumuz yok. Su tankerlerinden aldığımız suyu evlerimizdeki ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Kent yöneticileri biraz daha işlerini düzgün yapsınlar, halk da bu şekilde mağdur olmasın." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; çalışmaların 25 Ağustos'a kadar devam edeceği, bu süreçte kesinti uygulanan ilçelerin bir bölümüne Tahtalı Barajı’ndan dönüşümlü su verildiği bildirildi.

İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

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